David Alaba: Glaube macht reicher als Geld

Genauso wie eine Geschichte von Herrlich in seiner Zeit bei Jahn Regensburg: "Ein Spieler hatte meinen Co-Trainer beleidigt. Ein Zeichen musste her. Viele dachten an einen Rausschmiss. Aber ich las dem Team aus dem Johannes-Evangelium jene Stelle vor, in der Jesus geholt wird, um über eine Ehebrecherin zu richten, die nach Meinung des Volkes gesteinigt werden sollte. Er aber sprach: ,Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie‘. Mir ging es dabei um Fehler, die wir alle machen."