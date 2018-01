Alarm: Wien hat zu wenige Ärzte!

„Es ist nicht nur am Land, sondern auch in Wien immer schwieriger, Ordinationen nachzubesetzen“, klagt der Präsident der Ärztekammer, Thomas Szekeres, über künftige Engpässe im System. In den kommenden zehn Jahren werden etwa 60 Prozent der Hausärzte ihre wohlverdiente Pension antreten. Bei manchen Wiener Praxen wisse selbst die Ärztekammer nicht, warum sich trotz fieberhafter Suche nur schwer ein Arzt für die Übernahme findet.