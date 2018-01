New York schreibt Wickeltische in Herren-WCs vor

Öffentliche Toiletten in New York rar

Im Oktober 2016 hatte schon der damalige US-Präsident Barack Obama ein Gesetz in Kraft gesetzt, das Wickeltische in allen öffentlich zugänglichen Bundesgebäuden vorschreibt. In New York sind für alle zugängliche Toiletten eher rar. Stattdessen nutzen die Menschen dort unterwegs oft Toiletten in Cafes, Restaurants oder Geschäften.