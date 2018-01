ÖHB-Team verlor letzten EM-Test in Tschechien!

Österreichs Handball-Männer brechen ohne Erfolgserlebnis zur EM nach Kroatien auf. Zwei Tage nach der 23:26-Heimniederlage musste sich eine ersatzgeschwächte Truppe Tschechien auch bei der Revanche geschlagen geben. In Brünn zog die ÖHB-Auswahl am Sonntag klar mit 21:35 (10:13) den Kürzeren und muss bis zum EM-Auftakt am Freitag gegen Weißrussland auf eine klare Steigerung hoffen.