"Unpackbar!“ Vanessa Herzog mit 3. Medaille bei EM

"Das war eine alles überragende Europameisterschaft", strahlt Herzog im Innenfeld der Eisschnelllaufarena in Kolomna. In einem spannenden Bewerb hängt sich die Österreicherin von Beginn an die beiden Italienerinnen."Sie haben ein sehr hohes Tempo angeschlagen. In den ersten Runden habe ich mir gedacht, wenn die so weitermachen, bin ich heute chancenlos", berichtet die 22-Jährige.