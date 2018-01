Start in Wengen? Carlo Janka steht vor Comeback

Der Schweizer Skirennläufer Carlo Janka wird aller Voraussicht nach kommende Woche in Wengen den Comeback-Versuch wagen. "So ist der Plan", bestätigt der Männer-Cheftrainer Thomas Stauffer, der den Bündner zwar noch nicht live im Training, aber doch auf Videos zu Gesicht bekam. Janka hofft noch auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Südkorea (9. bis 25. Februar).