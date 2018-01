Sind Soldaten bessere Minister, Herr Kunasek?

Ihr Vorgänger Hans Peter Doskozil wird in die Geschichte eingehen als jener Minister, der die Eurofighter loswerden wollte. Wie geht es da weiter?

Das hat sicherlich höchste Priorität, trotzdem werde ich mich in dieser Frage nicht treiben lassen. Jetzt, wo ich Verantwortung trage, will ich mir mein eigenes Bild der Lage verschaffen, mit allem, was mein Vorgänger auf den Tisch gelegt hat als Grundlage. Dann erst werden wir entscheiden können, wie es mit der Luftraumüberwachung weitergeht.