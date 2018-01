Xi Jinping bereitet sich auf die KI-Revolution vor

Zu diesem Schluss kommen chinesische Internetnutzer, nachdem sie die Ansprache – oder, besser gesagt: das Bücherregel im Hintergrund – analysiert haben, in der sich Xi zum Jahreswechsel an die Chinesen wandte. In seinem Bücherregal finden sich mit „The Master Algorithm“ von Pedro Domingos und „Augmented: Life in the Smart Lane“ von Brett King gleich zwei Werke, die sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen, berichtet „Quartz“.