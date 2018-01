Christian Gartner hat einen neuen Klub!

Der seit Sommer vertragslose Christian Gartner hat in der zweiten deutschen Liga einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 23-Jährige unterschrieb am Mittwoch beim MSV Duisburg einen Vertrag bis Sommer 2019 samt Option. Der Burgenländer Gartner spielte zuletzt in der Liga für Fortuna Düsseldorf, bei Duisburg stand der Mittelfeldspieler bereits seit November im Training.