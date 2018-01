Tischtennis-Wachablöse: Polcanova überholt Liu Jia

Wachablöse an der Spitze im österreichischen Damen-Tischtennis: Nach 20 Jahren ist Liu Jia als Nummer eins abgelöst worden. In der offiziellen ITTF-Weltrangliste vom Montag scheint Sofia Polcanova auf Platz 22 auf und ist damit bestplatzierte ÖTTV-Spielerin. Die 23-jährige Polcanova, in Moldawien geboren und im Jänner 2010 eingebürgert, verbesserte sich von Platz 37 um 15 Ränge. Dagegen fiel die 35-jährige Liu, die seit ihrer Einbürgerung im Jänner 1998 Österreichs Nummer eins war, von Rang 32 auf Platz 40 zurück.