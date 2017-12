Amoklauf in Nenzing: Keine Entschädigung für Opfer

Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man. Doch, was sich im Mai 2016 in Nenzing in Vorarlberg abgespielt hat, ist bis heute nicht zu begreifen. Ein Gast, Gregor S. (27), zückte eine Kalaschnikow und schoss in die feiernde Party-Gesellschaft. Drei Menschen starben, zwölf wurden schwer verletzt. "Schadenersatz" jedoch bekommt niemand. Weder Angehörige, noch Opfer …