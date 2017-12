Semmering: Gondelbahn darf weiterfahren

Nach einem holprigen Saisonstart hat man am Semmering zittern müssen: Denn das Skigebiet Semmering-Hirschenkogel durfte die Gondelbahn nur dank einer Ausnahmeregelung - bis 28. Dezember befristet – betreiben, das traditionsreiche Skigebiet musste um die Existenz bangen. Doch am späten Donnerstagnachmittag hieß es aufatmen, die Seilbahnbehörde sah die Auflagen für einen Lift-Fortbetrieb erfüllt. Die Bergbahnen am Hirschenkogel kündigten an, dass am Freitag auch der Nachtbetrieb aufgenommen werde.