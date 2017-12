Mourinho: 350 Mio. Euro für Stars sind zu wenig!

Manchester Uniteds Star-Trainer Jose Mourinho hat wieder einmal Alarm schlagen. Der Portugiese will mehr Geld für Verstärkungen. Die Ausgaben von knapp 350 Millionen Euro für neue Stars wie Paul Pogba und Romelu Lukaku in seiner 18-monatigen Amtszeit sind ihm zu wenig. "Es ist nicht genug", sagte Mourinho nach dem enttäuschenden 2:2 am Boxing Day gegen Burnley.