Doppelpack! Arnautovic rettet West Ham vor Pleite

West Ham lag beim Tabellennachbarn Bournemouth mit 1:2 zurück, ehe Arnautovic seine großen Auftritte hatte. Der ÖFB-Teamspieler vergab zunächst eine große Ausgleichschance (69.), ehe er zweimal von Patzern von Torhüter Asmir Begovic profitierte. In der 81. Minute schlug Begovic bei einem Rückpass über den Ball, in der 89. Minute wehrte er einen Schuss direkt vor die Beine von Arnautovic ab, der beide Male keine Probleme mehr hatte. Arnautovic hält nun bei fünf Saisontreffern, allesamt in den jüngsten fünf Spielen erzielt. Allerdings reichte es nicht zum Sieg für West Ham, weil Callum Wilson in der 93. Minute noch das 3:3 für die Gastgeber erzielte.