Neuzugänge? Sturms Kreissl spricht Klartext

Sturm Graz konnte sorgenfrei in die Winterpause gehen. Mit 44 Punkten liegen die Steirer einen Punkt vor Meister Salzburg an der Spitze der Bundesliga. Rapid hat als Dritter schon zehn Zähler Rückstand. Sturm-Sportchef Günter Kreissl sieht somit in der Wintertransferphase keinen Handlungsbedarf.