Cathy Lugner: Bittere Abrechnung mit Mörtel

"Ich muss ihr noch monatlich Geld überweisen"

Und dann kam der 85-Jährige mit seinen Lästereien gegen seine Ex-"Spatzi" erst so richtig in Fahrt. "Warum soll ich dahin? Ich habe ihre aktuelle Adresse ja nicht mal. Die verheimlicht sie mir", nörgelte Lugner weiter. "Aber ich könnte sie ja rausfinden, denn ich muss ihr noch monatlich Geld überweisen." Besonders bitter, da Cathy sich während der Ehe nicht besonders respektvoll ihm gegenüber verhalten habe, so Mörtel. "Bei 'Promi Big Brother' hat sich Cathy in einen der Männer verliebt und ist dann vor der Scheidung sechs Mal nach Berlin geflogen, um den zu sehen. Ich habe geglaubt, sie fährt zu ihrer Mutter. Aber von wegen! Für mich hat sie sich nach 'Promi Big Brother' kaum noch interessiert, weil sie sich in den verliebt hat", plauderte der Baumeister aus dem ehelichen Nähkästchen.