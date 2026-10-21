Hacker nahmen Kontakt mit der Arbeiterkammer auf

„Hacker haben Kontakt zu uns aufgenommen“

„Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen massiv erhöht, das hat Zeit gebraucht. Wir haben jetzt ein neues System“, sagt die Direktorin der AK OÖ, Andrea Heimberger. Der Schaden durch die Cyberattacke sowie die Kosten für den Ausbau der IT-Sicherheit können noch nicht beziffert werden.