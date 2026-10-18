Photo from the hospital
Star Goalie Had to Undergo Surgery After Horrific Collision
After the horrific collision during Chelsea FC’s 2-0 victory over Everton FC, Emiliano Martinez posted a photo showing the star goalie in a hospital bed. The goalkeeper had to undergo surgery and will be sidelined for several weeks.
During a tackle in the second half, the Chelsea goalkeeper collided with Everton defender Jarrad Branthwaite. The keeper lay dazed on the ground.
The game was halted for several minutes. The goalkeeper had to be given an oxygen mask and was then carried off on a stretcher.
Martinez was able to move his arms and was taken directly to the hospital with a suspected serious head injury. Now the 2022 World Cup champion has spoken out and revealed that he even had to undergo surgery.
“The most important thing is that…”
“Thanks to everyone for the messages; the surgery went well. The most important thing is that we won—and kept a clean sheet,” Martinez writes alongside the photo from the hospital. He also announces that he’ll be back “in a few weeks.”
His fans are certainly relieved—after the horrifying images from Saturday afternoon, there was great concern for the iconic goalkeeper.
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