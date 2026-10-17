Tourist from the Far East was wearing sneakers on the glacier

On the afternoon of October 16, 2026, a 31-year-old tourist from South Korea wanted to visit the Hallstatt Glacier on the Dachstein Plateau. To do so, he took the cable car up to the Krippenstein and hiked along the Trägerweg trail toward Eissee. When he was northwest of the Taubenkogel, he made an emergency call but was unable to explain his situation.