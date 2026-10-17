Injured his leg
Tourist from the Far East was wearing sneakers on the glacier
A 31-year-old South Korean man from Busan had probably imagined his glacier tour differently! The tourist had taken the cable car up to the Krippenstein in Upper Austria and was walking around there. However, he ventured too far, was wearing only sneakers, and sustained an injury. He was eventually flown down to the valley by helicopter.
On the afternoon of October 16, 2026, a 31-year-old tourist from South Korea wanted to visit the Hallstatt Glacier on the Dachstein Plateau. To do so, he took the cable car up to the Krippenstein and hiked along the Trägerweg trail toward Eissee. When he was northwest of the Taubenkogel, he made an emergency call but was unable to explain his situation.
Several phone calls were necessary
It was only after several phone calls that it became clear he was having trouble with his ankle and would not be able to make it back before dark. The man was not carrying any mountaineering equipment and was walking around in lightweight sneakers. To avoid a nighttime search operation, the mountain rescue helicopter was alerted. It was able to pick up the man and fly him down to the valley on a short rope.
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