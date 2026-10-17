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Two Seriously Injured

90-Year-Old Motorcyclist Crashed Into a Speed Camera Enclosure

Nachrichten
17.10.2026 09:30
The 90-year-old was flown to the hospital; his companion (89) was transported by ambulance. ...
The 90-year-old was flown to the hospital; his companion (89) was transported by ambulance. (Stock photo)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

An elderly couple (90, 89) was riding a motorcycle in Wels on Friday evening. For reasons that remain unclear, the 90-year-old rider veered off the road and collided with a speed camera. Both were seriously injured; he was flown to the hospital by helicopter. 

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A traffic accident on Friday around 6 p.m. in the city of Wels left two people seriously injured. A 90-year-old man from Wels was riding his motorcycle on Eferdinger Straße heading out of town. An 89-year-old woman from Buchkirchen was riding as a passenger. Near house number 138, for reasons still unknown, he veered off the right side of the road and collided with a speed camera. 

He was airlifted to the hospital
The radar unit was torn from its mount as a result, and both motorcycle passengers were thrown from the bike. He and his 89-year-old passenger sustained serious injuries. The 90-year-old was transported by emergency medical helicopter to Kepler University Hospital, while his passenger was taken by ambulance to Wels General Hospital.

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