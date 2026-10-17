90-Year-Old Motorcyclist Crashed Into a Speed Camera Enclosure

A traffic accident on Friday around 6 p.m. in the city of Wels left two people seriously injured. A 90-year-old man from Wels was riding his motorcycle on Eferdinger Straße heading out of town. An 89-year-old woman from Buchkirchen was riding as a passenger. Near house number 138, for reasons still unknown, he veered off the right side of the road and collided with a speed camera.