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Second Division

Austria Salzburg Wins West Derby Against Wacker

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16.10.2026 18:16
Celebrations at Austria Salzburg
Celebrations at Austria Salzburg(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Austria Salzburg narrowly won the West Derby in the Second Division against Wacker Innsbruck, 1-0.

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More than 16,100 spectators turned out for the first Western Derby between Wacker Innsbruck and Austria Salzburg in ten years, setting a new Second Division attendance record. 

In a hard-fought and frantic match, the visitors came out on top in the end: Christian Gebauer scored with a header off a free kick (52'). Innsbruck’s offensive efforts lacked precision and therefore went unrewarded.

Wacker now sits in fifth place with 14 points, two points behind Salzburg.

First Vienna FC won 2-1 in Voitsberg on Friday evening and, with 22 points, are the new league leaders, three points ahead of Blau-Weiß Linz. In third place are the Young Violets (16 points), who played to a 2-2 draw at home against Hertha Wels.

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