Second Division
Austria Salzburg Wins West Derby Against Wacker
Austria Salzburg narrowly won the West Derby in the Second Division against Wacker Innsbruck, 1-0.
More than 16,100 spectators turned out for the first Western Derby between Wacker Innsbruck and Austria Salzburg in ten years, setting a new Second Division attendance record.
In a hard-fought and frantic match, the visitors came out on top in the end: Christian Gebauer scored with a header off a free kick (52'). Innsbruck’s offensive efforts lacked precision and therefore went unrewarded.
Wacker now sits in fifth place with 14 points, two points behind Salzburg.
First Vienna FC won 2-1 in Voitsberg on Friday evening and, with 22 points, are the new league leaders, three points ahead of Blau-Weiß Linz. In third place are the Young Violets (16 points), who played to a 2-2 draw at home against Hertha Wels.
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