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Win delicious treats from Inzersdorfer

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16.10.2026 05:00
Dr. Andreas Nentwich, Managing Director of Maresi Austria GmbH
Dr. Andreas Nentwich, Managing Director of Maresi Austria GmbH(Bild: Johannes Brunnbauer)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Austrian wit, tricky puzzles, and plenty of fun! On National Day, Inzersdorfer invites you to “Mission: Delicacies” at Vienna’s MuseumsQuartier—with free goulash soup and live music by “Alle Achtung.” To top it off, there are four delicacy packages and one big party package up for grabs!

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“Only goulash tastes good when reheated” and “Don’t mess with your food”—this year, Inzersdorfer is turning National Day into a holiday for Austrian foodies. On October 26, the long-standing Austrian brand invites you to the “Mission: Schmankerl” event at Vienna’s MuseumsQuartier under the motto “Austria Shows Its Flavor.” From 11 a.m. to 4 p.m., visitors from all over Austria can put their knowledge of Austrian flavors and cuisine to the test in a specially designed escape-the-room experience packed with plenty of humor. On site, visitors can look forward to puzzle fun for the whole family and warm goulash soup, which Inzersdorfer is serving for free in honor of the National Day.

The surprise highlight: the popular Austropop band “Alle Achtung” will help set the mood with a live set. With this program, Inzersdorfer combines two things Austria does particularly well on National Day: enjoying life and cracking jokes. Participation is free, and no registration is required—it’s first come, first served.

Win nutritious treats from Inzersdorfer.
Win nutritious treats from Inzersdorfer.(Bild: Inzersdorfer)

Enter to win 
As a little preview of National Day, Inzersdorfer is giving away four treat packages and one large party package featuring popular classics as well as the brand-new product line. Simply fill out the form below by the entry deadline of October 23 at 9:00 a.m., and you’ll be entered in the drawing. 

Want to increase your chances of winning? Then we have good news for subscribers to the “Krone kocht” newsletter! All participating subscribers—and those who subscribe by the entry deadline—will have double the chance to win! For more information and the terms and conditions, click here

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