Win delicious treats from Inzersdorfer

“Only goulash tastes good when reheated” and “Don’t mess with your food”—this year, Inzersdorfer is turning National Day into a holiday for Austrian foodies. On October 26, the long-standing Austrian brand invites you to the “Mission: Schmankerl” event at Vienna’s MuseumsQuartier under the motto “Austria Shows Its Flavor.” From 11 a.m. to 4 p.m., visitors from all over Austria can put their knowledge of Austrian flavors and cuisine to the test in a specially designed escape-the-room experience packed with plenty of humor. On site, visitors can look forward to puzzle fun for the whole family and warm goulash soup, which Inzersdorfer is serving for free in honor of the National Day.