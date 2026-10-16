Join Now
Win delicious treats from Inzersdorfer
Austrian wit, tricky puzzles, and plenty of fun! On National Day, Inzersdorfer invites you to “Mission: Delicacies” at Vienna’s MuseumsQuartier—with free goulash soup and live music by “Alle Achtung.” To top it off, there are four delicacy packages and one big party package up for grabs!
“Only goulash tastes good when reheated” and “Don’t mess with your food”—this year, Inzersdorfer is turning National Day into a holiday for Austrian foodies. On October 26, the long-standing Austrian brand invites you to the “Mission: Schmankerl” event at Vienna’s MuseumsQuartier under the motto “Austria Shows Its Flavor.” From 11 a.m. to 4 p.m., visitors from all over Austria can put their knowledge of Austrian flavors and cuisine to the test in a specially designed escape-the-room experience packed with plenty of humor. On site, visitors can look forward to puzzle fun for the whole family and warm goulash soup, which Inzersdorfer is serving for free in honor of the National Day.
The surprise highlight: the popular Austropop band “Alle Achtung” will help set the mood with a live set. With this program, Inzersdorfer combines two things Austria does particularly well on National Day: enjoying life and cracking jokes. Participation is free, and no registration is required—it’s first come, first served.
Enter to win
As a little preview of National Day, Inzersdorfer is giving away four treat packages and one large party package featuring popular classics as well as the brand-new product line. Simply fill out the form below by the entry deadline of October 23 at 9:00 a.m., and you’ll be entered in the drawing.
Want to increase your chances of winning? Then we have good news for subscribers to the “Krone kocht” newsletter! All participating subscribers—and those who subscribe by the entry deadline—will have double the chance to win! For more information and the terms and conditions, click here.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.