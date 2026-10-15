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Ohne Führerschein

Schüsse auf Reifen! Mann raste vor Polizei davon

Wien
15.10.2026 16:22
Der führerscheinlose Österreicher lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Wiener ...
Der führerscheinlose Österreicher lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Wiener Polizei, ehe er in Floridsdorf festgenommen wurde. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wilde Verfolgungsjagd durch Wien! Ein 22-Jähriger versuchte in der Nacht auf Donnerstag, der Polizei davonzurasen. Selbst eine Schussabgabe auf einen Reifen konnte den Lenker nicht stoppen. Erst in Floridsdorf war die Flucht zu Ende.

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Gegen 22 Uhr wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Landstraße auf einen Pkw mit deutschem Kennzeichen aufmerksam. Als sie den Lenker zur Kontrolle aufforderten, gab dieser zunächst nach – ehe er plötzlich aufs Gas stieg und mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung A23 davonraste.

Es folgte eine gefährliche Verfolgungsjagd: Der 22-Jährige soll mehrfach Verkehrsregeln missachtet, eine rote Ampel überfahren und sogar einen Radweg benutzt haben. Auch auf der Autobahn setzte er seine Flucht fort und fuhr längere Zeit über den Pannenstreifen.

Selbst Schüsse hielten ihn nicht auf
Im Bereich der Donaufelder Straße konnte der Wagen zunächst angehalten werden. Während der 25-jährige Beifahrer ausstieg und zu flüchten versuchte, blieb der Lenker im Auto. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte er sich, auszusteigen – stattdessen startete er den Motor erneut und raste davon.

Daraufhin gab ein Polizist aus geringer Distanz einen Schuss auf einen Reifen ab. Ob dieser getroffen wurde und wie viele Schüsse fielen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Doch selbst das hielt den 22-Jährigen nicht auf: Er setzte seine Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Gehweg fort.

Erst in der Richard-Neutra-Gasse in Wien-Floridsdorf konnten die Beamten den Lenker schließlich stoppen und vorläufig festnehmen. Der österreichische Staatsbürger besitzt keinen gültigen Führerschein. Diesen Umstand nannte er laut Polizei auch als Grund für seine Flucht.

Der Beifahrer und der Lenker wurden angehalten. Verletzt wurde bei dem gefährlichen Einsatz niemand. Ob der Pkw dem 22-Jährigen gehört, wird noch ermittelt.

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