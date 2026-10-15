Schüsse auf Reifen! Mann raste vor Polizei davon

Daraufhin gab ein Polizist aus geringer Distanz einen Schuss auf einen Reifen ab. Ob dieser getroffen wurde und wie viele Schüsse fielen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Doch selbst das hielt den 22-Jährigen nicht auf: Er setzte seine Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Gehweg fort.