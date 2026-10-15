Schüsse auf Reifen! Mann raste vor Polizei davon

Wilde Verfolgungsjagd durch Wien! Ein 22-Jähriger versuchte in der Nacht auf Donnerstag, der Polizei davonzurasen. Selbst eine Schussabgabe auf einen Reifen konnte den Lenker nicht stoppen. Erst in Floridsdorf war die Flucht zu Ende.
Gegen 22 Uhr wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Landstraße auf einen Pkw mit deutschem Kennzeichen aufmerksam. Als sie den Lenker zur Kontrolle aufforderten, gab dieser zunächst nach – ehe er plötzlich aufs Gas stieg und mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung A23 davonraste.
Es folgte eine gefährliche Verfolgungsjagd: Der 22-Jährige soll mehrfach Verkehrsregeln missachtet, eine rote Ampel überfahren und sogar einen Radweg benutzt haben. Auch auf der Autobahn setzte er seine Flucht fort und fuhr längere Zeit über den Pannenstreifen.
Selbst Schüsse hielten ihn nicht auf
Im Bereich der Donaufelder Straße konnte der Wagen zunächst angehalten werden. Während der 25-jährige Beifahrer ausstieg und zu flüchten versuchte, blieb der Lenker im Auto. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte er sich, auszusteigen – stattdessen startete er den Motor erneut und raste davon.
Daraufhin gab ein Polizist aus geringer Distanz einen Schuss auf einen Reifen ab. Ob dieser getroffen wurde und wie viele Schüsse fielen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Doch selbst das hielt den 22-Jährigen nicht auf: Er setzte seine Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Gehweg fort.
Erst in der Richard-Neutra-Gasse in Wien-Floridsdorf konnten die Beamten den Lenker schließlich stoppen und vorläufig festnehmen. Der österreichische Staatsbürger besitzt keinen gültigen Führerschein. Diesen Umstand nannte er laut Polizei auch als Grund für seine Flucht.
Der Beifahrer und der Lenker wurden angehalten. Verletzt wurde bei dem gefährlichen Einsatz niemand. Ob der Pkw dem 22-Jährigen gehört, wird noch ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.