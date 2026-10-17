Wieder viel Lärm rund um Bahnhofsausbau erwartet

Auch Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Die Unterführung Kollonitschgasse ist von 17. Oktober bis 1. November 2026 vollständig gesperrt. Weitere Sperren sind für 21. und 22. November sowie 28. und 29. November geplant. Von 2. November bis 17. Jänner 2027 bleibt die Unterführung mit Einschränkungen befahrbar: Die Durchfahrtshöhe ist auf 3,9 Meter reduziert, Schwerverkehr verboten und der Gehweg einseitig gesperrt. Von 23. bis 27. November kommt es zusätzlich zu nächtlichen Sperren zwischen 20 und 5 Uhr.