Wieder viel Lärm rund um Bahnhofsausbau erwartet

Den Anrainern rund um den Wiener Neustädter Hauptbahnhof stehen demnächst wieder lautere Tage bevor, denn der Ausbau des Hauptbahnhofes schreitet zügig voran. Mit dem Ziel, die Kapazität zu erhöhen und den Bahnverkehr künftig leistungsfähiger und störungsfreier zu machen.
Die ÖBB bauen die Nordeinfahrt des Hauptbahnhofs in Wiener Neustadt umfassend aus. Bis 2029 entsteht zwischen der HTL und der Pöckgasse ein viertes Gleis. Dazu kommen neue Lärmschutzwände, Stützmauern und die Modernisierung mehrerer Eisenbahnbrücken. Insgesamt investieren die ÖBB rund 170 Millionen Euro in das Projekt. Ziel ist es, die Kapazität zu erhöhen und den Bahnverkehr künftig leistungsfähiger und störungsfreier zu machen.
Rammarbeiten werden wieder für Lärm sorgen
Leider kommen dabei auf die Anrainer rund um den Wiener Neustädter Hauptbahnhof wieder lautere Tage zu: In der zweiten Oktoberhälfte sorgen Rammarbeiten für neue Oberleitungsmasten zwischen der Kollonitschgasse und der Pernerstorfer Straße für zusätzlichen Lärm. Bis Anfang November werden außerdem Oberleitungen für die Einbindung der elektrifizierten Mattersburger Bahn montiert.
Auch Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Die Unterführung Kollonitschgasse ist von 17. Oktober bis 1. November 2026 vollständig gesperrt. Weitere Sperren sind für 21. und 22. November sowie 28. und 29. November geplant. Von 2. November bis 17. Jänner 2027 bleibt die Unterführung mit Einschränkungen befahrbar: Die Durchfahrtshöhe ist auf 3,9 Meter reduziert, Schwerverkehr verboten und der Gehweg einseitig gesperrt. Von 23. bis 27. November kommt es zusätzlich zu nächtlichen Sperren zwischen 20 und 5 Uhr.
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