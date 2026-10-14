3000 Milliarden für Rüstung

Ende September ist ein neuer Krieg ausgebrochen – in Äthiopien, zwischen der Regierungsarmee und einer „Befreiungsfront“. Dieser Krieg hat das Potenzial, auf Eritrea überzugreifen und die Region am Roten Meer, in der bereits mehrere Kriege toben, noch unsicherer zu machen. Das würde uns alle betreffen, dennoch hat die Welt davon bisher kaum Notiz genommen.