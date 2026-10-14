KI macht Wasseranalyse aus Zwerndorf noch smarter

Künstliche Intelligenz als nächster Meilenstein

Nun setzt Gründer und Geschäftsführer Wolfgang Vogl auf Künstliche Intelligenz, um das System noch autarker und global skalierbar zu machen. Im Rahmen von „digi4Wirtschaft“, dem Impulsprogramm des Landes NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ, wird nun die nächste Entwicklungsstufe angegangen.

„Der Plan ist, dass wir aus dieser Datenmenge vernünftige Muster herausfiltern können, und das mithilfe einer KI“, erklärt Vogl. Ziel ist es, dass das Gerät selbstständig beurteilen kann, ob die Messdaten in Ordnung sind. Aktuell werden die Rohdaten nämlich noch von einer Fachperson begutachtet.