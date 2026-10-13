Nach tragischem Tod: Neuer Bürgermeister gewählt

Nach dem tragischen Tod des Treffner Bürgermeisters fand gestern im Gemeinderat die Neuwahl statt. Mit 16 von 22 Stimmen wurde Christof Seymann zum neuen Gemeindechef gewählt.
Erst im Juni hat Christof Seymann sein Amt als SPÖ-Landtagsabgeordneter an Michaela Oberlassnig abgegeben. Montag wurde Seymann zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Treffen gewählt.
Seymann war bisher als 1. Vizebürgermeister unter anderem für das Öffentliche Straßen- und Wegenetz, Beleuchtung, Verkehrssicherheit und mehr zuständig. Nach dem tragischen Tod des Bürgermeisters Andreas Fillei vor wenigen Wochen hatte Seymann das Amt zunächst interimistisch geführt.
Montag wurde er dann im Gemeinderat mit der Mehrheit der Stimmen (16 von 22) zum neuen Gemeindechef gewählt. Bezirkshauptmann Bernd Riepan nahm die Angelobung von Seymann sowie weiteren Mandataren vor.
Als 1. Vizebürgermeisterin wurde Gerda Burian angelobt. Josef Pfeifhofer rückt für SP als Gemeindevorstand nach und Patrick Glanznig, Sohn des langjährigen Gemeindechefs Klaus Glanznig, übernimmt einen Gemeinderatssitz.
Dem neuen Gemeindevorstand sowie den Mandataren gratulierten unter anderem die ehemaligen Bürgermeister Georg Kerschbaumer, Karl Wuggenig und Klaus Glanznig.
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