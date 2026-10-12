Full Compensation
Vienna’s litterers will soon face hefty fines
Tucked discreetly into an amendment to the “Vienna Cleanliness Act,” City Hall is cracking down on those responsible for littering, vandalism, and more. They face massive liability for damages. The tricky part: If the litterbugs aren’t found, innocent people could end up footing the bill.
If you litter public spaces in Vienna and get caught, the penalty is currently—if anything—a 70-euro fine in most cases. A ridiculously small sum compared to City Hall’s new plans: A revision of the “Vienna Cleanliness Act,” which is set to be adopted this year, will increase all fines by about a third, but more importantly, it will for the first time impose comprehensive obligations on polluters to reimburse costs. And that could get really expensive.
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