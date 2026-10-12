Vienna’s litterers will soon face hefty fines

If you litter public spaces in Vienna and get caught, the penalty is currently—if anything—a 70-euro fine in most cases. A ridiculously small sum compared to City Hall’s new plans: A revision of the “Vienna Cleanliness Act,” which is set to be adopted this year, will increase all fines by about a third, but more importantly, it will for the first time impose comprehensive obligations on polluters to reimburse costs. And that could get really expensive.