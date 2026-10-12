Moped in Auto: Junger Steirer auf Intensivstation

Der 17-Jährige wollte am Sonntag kurz vor 17 Uhr in Gratwein in die Kreuzstraße einbiegen, dabei dürfte er allerdings den entgegenkommenden Pkw eines 77-jährigen Grazers übersehen haben. Es kam zur Kollision und der junge Steirer zu Sturz. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt.