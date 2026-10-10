A Breath of Fresh Air
The new owner of the iconic restaurant is no stranger
He once made a name for himself in Linz’s restaurant scene before unusual circumstances put an end to his success. Now, a well-known restaurateur is making a comeback—of all places, at a venue that itself looks back on a long history. And his plans are likely to hold quite a few surprises for guests.
Wallpapering, renovations, and finishing touches are still underway. New tables and chairs are set to breathe new life into these historic walls. For one of Linz’s most traditional restaurants is about to make a fresh start. On November 7, meals will be served there once again. And the man who will be calling the shots in the future is anything but a stranger to Linz’s restaurant scene.
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