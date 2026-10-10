Großer Baum stürzte auf Wohnhaus und Carport

Zu „Holzarbeiten“ rückten die Feuerwehren aus Attnang und Puchheim in Oberösterreich am Freitag aus. Ein großer Baum war umgestürzt, krachte in ein danebenstehendes Haus und Carport. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt.
Freitagmittag wurde die Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz im Stadtgebiet von Attnang-Puchheim gerufen. Aus noch unklarer Ursache war an einem Hang an großer Baum umgestürzt. Er riss einen weiteren Stamm samt Wurzelstock mit, bevor sie auf ein Einfamilienhaus samt Carport krachten.
Schwere Schäden
Das Hausdach wurde dabei schwerbeschädigt, der Carport demoliert und ein darin abgestelltes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehrleute aus Attnang und Puchheim waren fast vier Stunden damit beschäftigt, Äste und Blattwerk wegzuräumen. Um den Stamm abtransportieren zu können, war ein Kran notwendig. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
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