Großer Baum stürzte auf Wohnhaus und Carport

Schwere Schäden

Das Hausdach wurde dabei schwerbeschädigt, der Carport demoliert und ein darin abgestelltes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehrleute aus Attnang und Puchheim waren fast vier Stunden damit beschäftigt, Äste und Blattwerk wegzuräumen. Um den Stamm abtransportieren zu können, war ein Kran notwendig. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.