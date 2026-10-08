Gesundheit: Suche nach neuem LGA-Vorstand läuft

Aus „gesundheitlichen Gründen“ schied Vorstandsmitglied Gerhard Dafert aus der Landesgesundheitsagentur Niederösterreich aus. Nun soll das 28.000-Mitarbeiter-Unternehmen (Krankenhäuser, Pflegeheime und Betreuungszentren) wieder eine Dreier-Spitze erhalten.
Nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Gerhard Dafert im Juli 2026 wird sein Vorstandssitz der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) neu ausgeschrieben. Dafert war bis dahin im dreiköpfigen Vorstand für den Personalbereich und rechtliche Belange verantwortlich.
Seine Agenden wurden seither von Elisabeth Bräutigam und Bernhard Kadlec mitbetreut. Nun soll die vakante Position – wie die „Krone“ erfahren hat – wieder dauerhaft besetzt werden.
Nachbesetzung in wichtiger Phase
Die Nachbesetzung erfolgt in einer für die LGA besonders wichtigen Phase. Mit der Umsetzung des Gesundheitsplans 2040+ stehen in den kommenden Jahren zahlreiche Veränderungen und Reformen in der heimischen Gesundheitsversorgung an.
„Die Umsetzung erfordert eine Fülle von Maßnahmen, die den Patienten auch in Zukunft eine optimale Gesundheitsversorgung in Niederösterreich garantieren. Dafür braucht es auch eine starke und verlässliche Führung, die sich um die Anliegen der Patienten sowie der Mitarbeiter kümmert“, bestätigt LGA-Aufsichtsratsvorsitzende Susanne Höllinger die Ausschreibung auf „Krone“-Anfrage.
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