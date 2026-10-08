Gesundheit: Suche nach neuem LGA-Vorstand läuft

„Die Umsetzung erfordert eine Fülle von Maßnahmen, die den Patienten auch in Zukunft eine optimale Gesundheitsversorgung in Niederösterreich garantieren. Dafür braucht es auch eine starke und verlässliche Führung, die sich um die Anliegen der Patienten sowie der Mitarbeiter kümmert“, bestätigt LGA-Aufsichtsratsvorsitzende Susanne Höllinger die Ausschreibung auf „Krone“-Anfrage.