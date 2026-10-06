Mit Roller gegen Auto: Elfjähriger schwer verletzt

Der Elfjährige war am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf einer Gemeindestraße mit starkem Gefälle am Ruckerlberg (Bezirk Waltendorf) unterwegs. Das Gefährt wurde immer schneller, der Bub konnte nicht mehr bremsen. Im Kreuzungsbereich mit der Rudolfstraße kollidierte der Bub mit der rechten Fahrzeugseite eines vorbeifahrenden Pkw, dessen Lenker nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte.