Mit Roller gegen Auto: Elfjähriger schwer verletzt

Schmerzhaftes Ende einer Rollerfahrt für einen Elfjährigen in Graz: Er konnte auf einer abschüssigen Straße nicht mehr bremsen und krachte in ein Auto. Der Bub wurde schwer verletzt.
Der Elfjährige war am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf einer Gemeindestraße mit starkem Gefälle am Ruckerlberg (Bezirk Waltendorf) unterwegs. Das Gefährt wurde immer schneller, der Bub konnte nicht mehr bremsen. Im Kreuzungsbereich mit der Rudolfstraße kollidierte der Bub mit der rechten Fahrzeugseite eines vorbeifahrenden Pkw, dessen Lenker nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte.
Die Folgen waren gravierend: Der junge Rollerfahrer, der einen Helm trug, wurde schwer verletzt. Er wurde von den Rettungskräften in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht, welche Verletzungen er genau davontrug, wurde nicht mitgeteilt. Der 67-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt, ein Alkotest verlief negativ.
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