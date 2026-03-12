Vorteilswelt
Dispute over 13-year-old

Parents rejected peace offer from school board

12.03.2026 17:50
A 13-year-old should go back to elementary school. (Symbolic photo)
A 13-year-old should go back to elementary school. (Symbolic photo)(Bild: www.PeopleImages.com – stock.adobe.com)
Porträt von Markus Schütz
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Markus Schütz und Andrea Kloimstein

There is great excitement surrounding a 13-year-old in Upper Austria who did not take a single exam in four years of home schooling and was therefore reclassified as an elementary school student. His parents are said to have rejected an offer from the education authority. And: The teenager is by no means an isolated case, as research by "Krone" has revealed.

Third grade elementary school or third grade middle school? As reported, a 13-year-old is to return to elementary school because he has been homeschooled for five years and has never successfully passed an external exam. His parents are complaining that he should be allowed to join his peers at Altmünster Middle School. The legal dispute is now before the highest administrative judges. But it didn't have to come to this...

