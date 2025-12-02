380-kV: „Haben Trasse nicht einfach so gewürfelt“

Die Infokampagne für die 380-kV-Leitung in Kärnten geht weiter. Der Verlauf richtet sich auch nach dem Landesrecht – bei Änderungen könnte auch der Trassenverlauf noch angepasst werden.
Aktiv möglichst viel Informationen bereitstellen, statt sich bei der 380-kV-Leitung nur auf das Projekt zu konzentrieren. Die Austrian Power Grid (APG) hat von Salzburg gelernt, geht in Kärnten mit Infomessen, mit Infocenter und Internetauftritt auf die Leute zu.
„Wir haben in den letzten Wochen intensive Gespräche mit den Menschen geführt, werden diese, auch hier im Infocenter, fortsetzen“, betont APG-Projektleiter Wolfgang Hafner Lakeside Park. „Mensch vor Tier und Natur ist ein guter Slogan, danach haben wir uns gerichtet.“ Seit September steht die 200 Meter breite Grobtrasse.
Härtefälle sind möglich
So habe die Vermeidung von Siedlungsgebieten höchste Priorität. „Aber es gibt in Kärnten kein Tal, keinen Graben, keinen Hügel ohne Siedlung. Daher wird es auch Härtefälle geben“, so Hafner. Kann sich noch etwas ändern? „Wir schauen uns Vorschläge an, wissen aber, wie es abseits aussieht. Wir haben die Grobtrasse ja nicht einfach so gewürfelt.“ Falls sich die rechtliche Lage doch ändert, könnten Anpassungen möglich werden.
Effiziente Mitverlegung
Für Kärnten Netz kam das Projekt wie gerufen. „Wir hatten für die nächsten 20 Jahre sechs Projekte geplant. Dank Mitverlegung sind die jetzt nicht mehr notwendig“, so Geschäftsführer Michael Marketz. „Das wird auch die Netzkosten dämpfen.“ Neuinvestitionen wären unvermeidbar gewesen: „Unsere Großeltern haben die Netze gebaut, jetzt investieren wir für die nächsten zwei Generationen.“
Mehr Infos gibt es auf www.netzraumkaernten.at – dort kann man auch Termine fürs Infocenter buchen. Und über 0800/400405 gibt es telefonisch Auskünfte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.