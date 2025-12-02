380-kV: „Haben Trasse nicht einfach so gewürfelt“

Härtefälle sind möglich

So habe die Vermeidung von Siedlungsgebieten höchste Priorität. „Aber es gibt in Kärnten kein Tal, keinen Graben, keinen Hügel ohne Siedlung. Daher wird es auch Härtefälle geben“, so Hafner. Kann sich noch etwas ändern? „Wir schauen uns Vorschläge an, wissen aber, wie es abseits aussieht. Wir haben die Grobtrasse ja nicht einfach so gewürfelt.“ Falls sich die rechtliche Lage doch ändert, könnten Anpassungen möglich werden.