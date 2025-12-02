Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grosse Infokampagne

380-kV: „Haben Trasse nicht einfach so gewürfelt“

Kärnten
02.12.2025 10:00
Michael Marketz, KNG-Geschäftsführer, und Wolfgang Hafner, APG-Projektleiter, (vl) im neuen ...
Michael Marketz, KNG-Geschäftsführer, und Wolfgang Hafner, APG-Projektleiter, (vl) im neuen Infocenter.(Bild: Felix Justich)

Die Infokampagne für die 380-kV-Leitung in Kärnten geht weiter. Der Verlauf richtet sich auch nach dem Landesrecht – bei Änderungen könnte auch der Trassenverlauf noch angepasst werden.

0 Kommentare

Aktiv möglichst viel Informationen bereitstellen, statt sich bei der 380-kV-Leitung nur auf das Projekt zu konzentrieren. Die Austrian Power Grid (APG) hat von Salzburg gelernt, geht in Kärnten mit Infomessen, mit Infocenter und Internetauftritt auf die Leute zu.

„Wir haben in den letzten Wochen intensive Gespräche mit den Menschen geführt, werden diese, auch hier im Infocenter, fortsetzen“, betont APG-Projektleiter Wolfgang Hafner Lakeside Park. „Mensch vor Tier und Natur ist ein guter Slogan, danach haben wir uns gerichtet.“ Seit September steht die 200 Meter breite Grobtrasse.

Härtefälle sind möglich
So habe die Vermeidung von Siedlungsgebieten höchste Priorität. „Aber es gibt in Kärnten kein Tal, keinen Graben, keinen Hügel ohne Siedlung. Daher wird es auch Härtefälle geben“, so Hafner. Kann sich noch etwas ändern? „Wir schauen uns Vorschläge an, wissen aber, wie es abseits aussieht. Wir haben die Grobtrasse ja nicht einfach so gewürfelt.“ Falls sich die rechtliche Lage doch ändert, könnten Anpassungen möglich werden.

Lesen Sie auch:
Die Austrian Power Grid betreibt die 380-kV-Leitungen in Österreich.
Krone Plus Logo
Energiewende als Ziel
Sorge um 380-kV-Leitung: Wie entstehen Netzkosten?
27.11.2025
Krone Plus Logo
Änderung ab Jänner
Wärmepumpen-Förderung: Tempo entscheidet über Höhe
25.11.2025
Krone Plus Logo
Teurer nach einem Jahr
Strompreis: Genau prüfen, wenn hohe Rabatte locken
22.11.2025

Effiziente Mitverlegung
Für Kärnten Netz kam das Projekt wie gerufen. „Wir hatten für die nächsten 20 Jahre sechs Projekte geplant. Dank Mitverlegung sind die jetzt nicht mehr notwendig“, so Geschäftsführer Michael Marketz. „Das wird auch die Netzkosten dämpfen.“ Neuinvestitionen wären unvermeidbar gewesen: „Unsere Großeltern haben die Netze gebaut, jetzt investieren wir für die nächsten zwei Generationen.“

Mehr Infos gibt es auf www.netzraumkaernten.at – dort kann man auch Termine fürs Infocenter buchen. Und über 0800/400405 gibt es telefonisch Auskünfte.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.863 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
184.753 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
148.956 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kärnten
Nach Derby-Hattrick
KAC-Held träumt jetzt von den Olympischen Spielen
Grosse Infokampagne
380-kV: „Haben Trasse nicht einfach so gewürfelt“
Das Laufevent 2026
„Wörthersee Marathon ist europaweit einzigartig“
Maskierte flüchtig
Jugendlichen in Hinterhalt gelockt und ausgeraubt
Krone Plus Logo
Trotz neuem Umstieg
Koralmbahn: In Rekordzeit von Salzburg nach Graz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf