How the price is determined
Fuel madness: Who earns the most?
Rising prices at the pump are pushing many drivers in Austria to their financial limits. Krone+ breaks down how diesel and gasoline prices are calculated and who is profiting most from the fuel madness.
The first bombshell was felt only when Iran was approached, as prices at Austrian gas stations were already skyrocketing. Criticism is coming from many sides, including the ÖAMTC: "However, the rapid and noticeable reaction at gas stations to the rise in crude oil prices is only partially understandable, because a year-on-year comparison shows a significant discrepancy: The current price of crude oil is roughly at the same level as in January 2025. Nevertheless, gas station prices at that time – especially for diesel – were noticeably lower than today."
Krone+ took a look at how the price at the gas station is composed and who is responsible for the increase:
