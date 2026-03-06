Fuel madness: Who earns the most?

The first bombshell was felt only when Iran was approached, as prices at Austrian gas stations were already skyrocketing. Criticism is coming from many sides, including the ÖAMTC: "However, the rapid and noticeable reaction at gas stations to the rise in crude oil prices is only partially understandable, because a year-on-year comparison shows a significant discrepancy: The current price of crude oil is roughly at the same level as in January 2025. Nevertheless, gas station prices at that time – especially for diesel – were noticeably lower than today."