Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

10. Todestag

Der ewige „Sturmwind“ des Nikolaus Harnoncourt

Steiermark
01.03.2026 13:00
So kannte man Harnoncourt: mit Leidenschaft in die Musik vertieft.
So kannte man Harnoncourt: mit Leidenschaft in die Musik vertieft.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Am Donnerstag jährt sich der Todestag von Nikolaus Harnoncourt zum zehnten Mal. Was ist geblieben von diesem einzigartigen Leben für die Musik und mit der Musik? Ein „Sturmwind“, der immer noch weht.

0 Kommentare

„Die großen Künstler unserer Geschichte werden wir nie wirklich verstehen können“, schreibt Nikolaus Harnoncourt in den 1980ern über Wolfgang Amadeus Mozart. „Wir haben nicht das Instrumentarium, um Mozart zu rekonstruieren.“ Wenn sich der Todestag des großen steirischen Dirigenten Harnoncourt also am 5. März zum zehnten Mal jährt und wir versuchen, sein Leben und Werk zu rekonstruieren, dann stehen wir vielleicht vor einem ebenso großen Rätsel, wie Harnoncourt selbst einst mit Blick auf den großen Mozart.

Aus Frustration wird er zum Forscher
Man kann natürlich die biografischen Daten in Erinnerung rufen: Harnoncourt wird am 6. Dezember 1929 in Berlin geboren. Verbringt seine Kindheit in Graz. Nachdem er Pläne, Puppenspieler zu werden, wieder verwirft, wendet er sich ganz der Musik zu. Seine Berufslaufbahn beginnt mit 18 Jahren als Cellist bei den Wiener Symphonikern. Weil er es bald nicht mehr aushält, wie oberflächlich der Klassikbetrieb mit der Musik umspringt, wird er zum Forscher, der sich in den Bibliotheken und Archiven in die Quellen vergräbt.

1953 gründet er mit Ehefrau und Lebensmensch Alice das Ensemble Concentus Musicus Wien, um die Resultate dieser Forschungsarbeit Klang werden zu lassen. Er avanciert zu einem der Pioniere der historisch informierten Aufführungspraxis, der „Originalklangbewegung“. Ausgehend von der Barockmusik fegt er die spätromantische Patina, die sich über die Interpretation von Bach und Händel gelegt hatte, hinweg.

Harnoncourt bei den Proben für die erste „Styriarte“ im Jahr 1985
Harnoncourt bei den Proben für die erste „Styriarte“ im Jahr 1985(Bild: Christian Jauschowetz)

Harnoncourt wird zum oft auch angefeindeten Bilderstürmer, bei dem Musik „Klangrede“ ist und nicht Sounddesign. Er durchlüftet die Klassikwelt, wagt sich historisch immer weiter vor. Dafür genießt er weltweit großes Ansehen, muss auf gewisse Erfolge aber auch lange warten: Erst mit 54 Jahren debütiert er am Pult der Wiener Philharmoniker – dirigiert dann aber auch zweimal das Neujahrskonzert (2001 und 2003). Auch in Salzburg ist lange kein Platz für ihn: Erst mit 65 Jahren gibt er sein Operndebüt bei den Festspielen. In der Steiermark hingegen wird ihm mit der „Styriarte“ ein Festival auf den Leib geschneidert, das er bis zu seinem Tod mit historischen Projekten prägt.

„Nur dort ist menschliches Leben, wo es lebendige Kunst gibt“
Doch was ist geblieben von diesem Leben? Einerseits sind da seine vielen Texte, allesamt Plädoyers dafür, wie lebensnotwendig die Kunst für die Menschheit ist. Gerade heute, in Zeiten, in denen immer öfter der Rotstift bei der Kultur angesetzt wird, sind einige seiner Texte fast prophetisch. So sagt er etwa 1995 in seiner Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele: „Unsere Zeit scheint sich immer mehr vom Geheimnisvollen und Phantastischen zu entfernen. Haben wir Angst vor dem Unerklärbaren? Haben wir uns verirrt? Wenn noch ein Weg offen ist, könnte die Kunst helfen, ihn zu finden. Nur dort ist menschliches Leben, wo es lebendige Kunst gibt.“ Es ist ein Satz, den man allen Kulturpolitikern ins Stammbuch schreiben möchte.

Und dann bleibt von Harnoncourts Leben natürlich – und vor allem – sein Werk. Und zu diesem kann man unendlich viele Worte verlieren – wird letztlich aber wohl keine besseren finden, als sie Harnoncourt selbst zu Mozarts 250. Geburtstag fand: „Wenn so ein Besinnungsjahr einen Sinn haben soll, dann müssen wir hören – hören – hören und können dann vielleicht einen kleinen Teil der Botschaft verstehen. Mozart braucht unsere Ehrungen nicht – wir brauchen ihn und seinen aufwühlenden Sturmwind.“

Die Zitate in diesem Text stammen aus dem Buch „Mozart Dialoge“ von Nikolaus Harnoncourt, das aus Anlass des 10. Todestages in einer erweiterten Neuausgabe bei Residenz erschienen ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.03.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
412.280 mal gelesen
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
140.665 mal gelesen
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
97.730 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5257 mal kommentiert
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
2002 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1583 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf