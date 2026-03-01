Der ewige „Sturmwind“ des Nikolaus Harnoncourt

„Nur dort ist menschliches Leben, wo es lebendige Kunst gibt“

Doch was ist geblieben von diesem Leben? Einerseits sind da seine vielen Texte, allesamt Plädoyers dafür, wie lebensnotwendig die Kunst für die Menschheit ist. Gerade heute, in Zeiten, in denen immer öfter der Rotstift bei der Kultur angesetzt wird, sind einige seiner Texte fast prophetisch. So sagt er etwa 1995 in seiner Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele: „Unsere Zeit scheint sich immer mehr vom Geheimnisvollen und Phantastischen zu entfernen. Haben wir Angst vor dem Unerklärbaren? Haben wir uns verirrt? Wenn noch ein Weg offen ist, könnte die Kunst helfen, ihn zu finden. Nur dort ist menschliches Leben, wo es lebendige Kunst gibt.“ Es ist ein Satz, den man allen Kulturpolitikern ins Stammbuch schreiben möchte.