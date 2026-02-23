Posting with consequences
Former lobbyist threatens minimum pensioner with legal action
Kurt Kaltenböck, a 65-year-old resident of Ansfeld (Upper Austria), paid €1,200 to avoid a lawsuit against convicted ex-lobbyist Peter Hochegger. The reason for this was a Facebook post by the minimum pensioner, which the businessman considered to be an insult to his honor.
"Following Hochegger's sometimes very cynical and (sic) statements and comments, he continues to mock the people and the ORF gives him the stage to do so" – this Facebook post under an ORF article on April 15 last year is costing Kurt Kaltenböck (65) from Ansfelden dearly. He has taken on a powerful opponent: Peter Hochegger – a "well-known entrepreneur and successful PR consultant throughout Austria," as his lawyer writes.
Weiterlesen mit Krone+
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.