Star speaks out for the first time
Hinteregger confesses to drink driving: “Big mistake”
Driving under the influence, a police check, and losing his driver's license—that's what happened to former Austrian national team star Martin Hinteregger last summer. Now, the 33-year-old is speaking to the "Krone" for the first time about what happened—and how he plans to deal with it in the future.
Martin Hinteregger is not just anyone. The former defender celebrated the Europa League title with Eintracht Frankfurt in 2022, played 67 times for the Austrian national team, triumphed five times in the Bundesliga with Salzburg, and is now committed to supporting young footballers and children in need after his career.
