After a $700 million ruling
The air is getting significantly thinner for Benko foundations
The Benko family's asset bunkers are coming under increasing pressure: What does the International Court of Arbitration's $700 million ruling mean for the Laura Private Foundation? And what legal costs have been incurred in the years-long dispute with the Mubadala sovereign wealth fund?
Two years and two months after the domino effect of bankruptcies in the Signa Group, which, with a mountain of debt of around €40 billion, marks the largest bankruptcy in European post-war history, the International Court of Arbitration (ICC) has, after lengthy negotiations in Switzerland, handed down a ruling in two cases and awarded the Abu Dhabi sovereign wealth fund Mubadala a total of around €680 million plus interest. This has dramatic consequences, especially for the Laura Private Foundation, founded by René Benko in 2007 and based in Innsbruck: Benko's money bunker is also running out of steam in the face of a claim of several hundred million euros.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.