The air is getting significantly thinner for Benko foundations

Two years and two months after the domino effect of bankruptcies in the Signa Group, which, with a mountain of debt of around €40 billion, marks the largest bankruptcy in European post-war history, the International Court of Arbitration (ICC) has, after lengthy negotiations in Switzerland, handed down a ruling in two cases and awarded the Abu Dhabi sovereign wealth fund Mubadala a total of around €680 million plus interest. This has dramatic consequences, especially for the Laura Private Foundation, founded by René Benko in 2007 and based in Innsbruck: Benko's money bunker is also running out of steam in the face of a claim of several hundred million euros.