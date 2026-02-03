Vorteilswelt
After a $700 million ruling

The air is getting significantly thinner for Benko foundations

03.02.2026 20:00
Former Signa frontman René Benko established foundations in Austria and Liechtenstein.
Former Signa frontman René Benko established foundations in Austria and Liechtenstein.(Bild: Krone KREATIV/Christof Birbaumer, stock.adobe.com)
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

The Benko family's asset bunkers are coming under increasing pressure: What does the International Court of Arbitration's $700 million ruling mean for the Laura Private Foundation? And what legal costs have been incurred in the years-long dispute with the Mubadala sovereign wealth fund?

0 Kommentare

Two years and two months after the domino effect of bankruptcies in the Signa Group, which, with a mountain of debt of around €40 billion, marks the largest bankruptcy in European post-war history, the International Court of Arbitration (ICC) has, after lengthy negotiations in Switzerland, handed down a ruling in two cases and awarded the Abu Dhabi sovereign wealth fund Mubadala a total of around €680 million plus interest. This has dramatic consequences, especially for the Laura Private Foundation, founded by René Benko in 2007 and based in Innsbruck: Benko's money bunker is also running out of steam in the face of a claim of several hundred million euros. 

