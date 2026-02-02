Skidoo accident
Friends mourn: “Gerri, we will miss you”
A 61-year-old man died in Öpping (Upper Austria) in front of two friends after a tragic skidoo accident. The small community in the Mühlviertel region is in deep shock. Motorsport was Gerri H.'s great passion. What makes this particularly tragic is that one of his closest friends had to watch everything unfold.
Gerhard H. set off on a tour with his Skidoo on Sunday together with two friends. Whenever snow conditions allowed, the 61-year-old would take his neon yellow vehicle out for a spin in his home community of Öpping. At around 6:30 p.m., the trio was already on their way back when the Mühlviertel native, who was riding in front, veered off the road two kilometers from home and crashed into a tree.
Weiterlesen mit Krone+
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.