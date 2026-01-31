Graz siegt in Oberwart und fixiert Play-off-Ticket

Traiskirchen auf Schützenhilfe angewiesen

Die Traiskirchner erfüllten ihre Pflicht mit ihrem achten Sieg in Folge, einem 102:89 bei Schlusslicht Fürstenfeld Panthers. Die Niederösterreicher sind in der letzten Runde spielfrei und auf Schützenhilfe angewiesen. Gmunden muss am Sonntag (17.30 Uhr) im direkten Duell zu Hause gegen Vienna gewinnen, um seine Top-6-Hoffnungen am Leben zu erhalten. Ihre Tickets sicher hatten neben Oberwart auch bereits der erste Verfolger Flyers Wels, die Kapfenberg Bulls und die Klosterneuburg Dukes.