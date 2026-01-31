Vorteilswelt
Alkohol war im Spiel

Tankwagen mit Heizöl kippte nach Crash mit Pkw um

Tirol
31.01.2026 21:05
Der Tankwagen verlor mehrere Liter Heizöl.
Der Tankwagen verlor mehrere Liter Heizöl.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Volders in Tirol! Nach einer Kollision mit einem Pkw stürzte ein Tankwagen um. Die beiden Lenker (24 und 54 Jahre alt) landeten mit Verletzungen im Krankenhaus. Beim Unfall war auch Alkohol im Spiel.

0 Kommentare

Kurz vor 17 Uhr wollte am Samstag ein Einheimischer (24) mit seinem Pkw von der Klostergasse in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) auf die B171 einbiegen und krachte in einen Tankwagen. Der Laster, der mit rund 2000 Liter Heizöl beladen war, wurde um die eigene Achse gedreht und kippte um. Mehrere Liter Öl traten aus und wurden von der alarmierten Feuerwehr gebunden. Der restliche Tankinhalt musste gemeinsam mit Mitarbeitern der Firma des Tankwagens umgepumpt werden.

Auch der Pkw wurde schwer beschädigt.
Auch der Pkw wurde schwer beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)

Straße zweieinhalb Stunden gesperrt
„Beide Lenker konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien und wurden von der Rettung vor Ort erstversorgt“, heißt es seitens der Polizei. Der 54-jährige Lkw-Fahrer begab sich anschließend selbstständig in das Krankenhaus nach Hall. Der 24-Jährige musste mit dem Rettungswagen ins selbe Spital gebracht werden. Wie sich dort herausstellte, war der Mann betrunken. „Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen“, so die Ermittler. Die B171 war für mehr als zweieinhalb Stunden gesperrt.

