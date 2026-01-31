Tankwagen mit Heizöl kippte nach Crash mit Pkw um

Kurz vor 17 Uhr wollte am Samstag ein Einheimischer (24) mit seinem Pkw von der Klostergasse in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) auf die B171 einbiegen und krachte in einen Tankwagen. Der Laster, der mit rund 2000 Liter Heizöl beladen war, wurde um die eigene Achse gedreht und kippte um. Mehrere Liter Öl traten aus und wurden von der alarmierten Feuerwehr gebunden. Der restliche Tankinhalt musste gemeinsam mit Mitarbeitern der Firma des Tankwagens umgepumpt werden.