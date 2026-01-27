Österreich überlässt Bosnien Pavillon in Venedig

Bosnien-Herzegowina ist der einzige Staat des ehemaligen Jugoslawiens, der noch keinen eigenen Repräsentationsort bei der Biennale in Venedig hat. Das soll sich 2027 ändern. Österreich vergibt nämlich seinen Pavillon ein Jahr lang an Bosnien. Bespielt werden soll der Pavillon von einem österreichisch-bosnischen Team, das einen regen kulturellen Austausch anregen möchte – und Lobbyarbeit betreiben will für einen eigenen Repräsentationsraum 2029.