Gefrierender Regen, Blitzeis: Erhöhte Warnstufe

Mehr Schnee als erwartet

„Die allerneuesten Berechnungen des hochauflösenden ICON-D2-Modells vom Deutschen Wetterdienst zeigen für das Lesachtal teilweise mehr als 40 Zentimeter Neuschnee bis Sonntagabend – deutlich mehr als noch heute in den frühen Morgenstunden prognostiziert. Diese Einschätzung wird auch vom IFS-Modell des Europäischen Wetterdienstes (ECMWF) gestützt“, So Kaufmann, der oberhalb von 700 bis 1000 Metern stellenweise bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, besonders im Lesachtal. Entlang der Karnischen Alpen und in den Hohen Tauern sind 10 bis 25 Zentimeter Schnee möglich.