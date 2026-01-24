Gefrierender Regen, Blitzeis: Erhöhte Warnstufe

Auf der Loiblpassstraße ist es bereits zu einem Unfall gekommen: Die Fahrbahn ist durch leichten Regen und Blitzeis eine Herausforderung für Fahrzeuglenker. Ab Sapotnica ist der Loibl gesperrt. Und auch morgen ist mit eisigen Straßen, mit Regen und Schnee in Kärnten und Osttirol zu rechnen.
Nach den eisigen Wochen mit Temperaturen von bis zu unter minus 20 Grad sind die Böden in Kärnten und der Steiermark tiefgefroren. 2Das wird am Wochenende zum Problem: Ein Italientief bringt Niederschlag – und der kann auf den kalten Oberflächen sofort gefrieren“, so David KAufmann von Tauernwetter.
Gefrierender Regen macht am Loibl den Autofahrern bereits zu schaffen. In Osttirol und Oberkärnten ist am Samstag ebenfalls Vorsicht geboten. Für das Lesachtal und den Bereich Weißensee musste Tauernwetter erhöhte Warnstufe, Stufe 3 (violett), geben.
Mehr Schnee als erwartet
„Die allerneuesten Berechnungen des hochauflösenden ICON-D2-Modells vom Deutschen Wetterdienst zeigen für das Lesachtal teilweise mehr als 40 Zentimeter Neuschnee bis Sonntagabend – deutlich mehr als noch heute in den frühen Morgenstunden prognostiziert. Diese Einschätzung wird auch vom IFS-Modell des Europäischen Wetterdienstes (ECMWF) gestützt“, So Kaufmann, der oberhalb von 700 bis 1000 Metern stellenweise bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet, besonders im Lesachtal. Entlang der Karnischen Alpen und in den Hohen Tauern sind 10 bis 25 Zentimeter Schnee möglich.
Bereits heute könne es dort zeitweise schneien, morgen, Sonntag, schneie es in diesem Gebiet sehr intensiv. Es sei nicht auszuschließen, dass die Schneefallgrenze westlich einer Linie Hermagor-Spittal am Sonntag aufgrund der intensiven Niederschläge wieder bis in tiefe Lagen sinkt.
Keine großen Schneemengen wünscht man sich am Weißensee, wo noch bis Ende Jänner die Alternative Elf-Städte-Tour das sichere Eis des Sees braucht.
