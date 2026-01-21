Darum kontrollieren Polizei und Heer Autolenker

Ihren Augen trauen sich so manche Autofahrer in Kärnten aktuell nicht: Plötzlich geraten sie in einfache Verkehrskontrollen, Führerschein und Zulassungsschein werden verlangt. Nichts Tragisches, würden neben den Polizisten nicht mit Sturmgewehren bewaffnete Soldaten im Tarnanzug stehen.