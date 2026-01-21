Darum kontrollieren Polizei und Heer Autolenker

Berater spricht bereits von Donnarumma-Abschied
Nach nur vier Monaten
Streifenpolizisten werden aktuell bei Fahrzeug- und Lenkerkontrollen in Kärnten jetzt von schwer bewaffneten Soldaten unterstützt. Die „Krone“ hat die Details zu den Hintergründen dieses neuen Auftrags.
Ihren Augen trauen sich so manche Autofahrer in Kärnten aktuell nicht: Plötzlich geraten sie in einfache Verkehrskontrollen, Führerschein und Zulassungsschein werden verlangt. Nichts Tragisches, würden neben den Polizisten nicht mit Sturmgewehren bewaffnete Soldaten im Tarnanzug stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.