„Friedensstifter Trump“: Ära-Ende oder Farce?

Nachdem Donald Trump den Friedensnobelpreis zu seiner Enttäuschung nicht erhalten hatte, fühle er sich nicht mehr zu Frieden verpflichtet. Ist damit die Ära des friedensstiftenden Trump vorbei? Oder war Frieden noch nie seine oberste Priorität? Was meinen Sie dazu? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Acht Kriege habe er eigenen Angaben zufolge beendet, dafür stünde US-Präsident Donald Trump ganz klar der Friedensnobelpreis zu – seiner Ansicht nach. Stattdessen ging die Auszeichnung am 10. Dezember 2025 an María Corina Machado für ihren Einsatz „für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes und für ihren Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie“.
Nun fordert er einmal mehr die Übernahme Grönlands durch die Vereinigten Staaten.
Welcher Meinung sind Sie? Ist die Zeit des „Friedenspräsidenten“ Donald Trumps zu Ende? Oder waren seine Bemühungen der Konfliktlösung weltweit von Anfang an nur Mittel zum Zweck? Oder könnte sich der US-Präsident mit Hoffnung auf den Friedensnobelpreis 2026 nochmals auf Friedensmissionen begeben? Erzählen Sie uns Ihre Einschätzung in den Kommentaren!
