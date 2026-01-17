Vorteilswelt
Call for self-criticism

Is Peter Kaiser eyeing the office of federal president?

Nachrichten
17.01.2026 09:00
Peter Kaiser does not see a chairman debate as the right solution for social democracy.
Peter Kaiser does not see a chairman debate as the right solution for social democracy.
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Peter Kaiser is considered extremely self-critical within his party—and he advises his party colleagues to do the same, especially in the debate over the party chairmanship. In the foreseeable future, the SPÖ will lose its long-standing Carinthian governor to retirement—or is the 67-year-old eyeing the office of Federal President?

Peter Kaiser has always been considered calm and level-headed; someone who does not get involved in internal disputes or send messages to anyone from southern Austria. In the spring, the long-standing governor is set to hand over his office to his successor Daniel Fellner, and the SPÖ will lose an important calming influence – not an ideal situation for the Reds against the backdrop of the ongoing leadership debate.

