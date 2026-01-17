Call for self-criticism
Is Peter Kaiser eyeing the office of federal president?
Peter Kaiser is considered extremely self-critical within his party—and he advises his party colleagues to do the same, especially in the debate over the party chairmanship. In the foreseeable future, the SPÖ will lose its long-standing Carinthian governor to retirement—or is the 67-year-old eyeing the office of Federal President?
Peter Kaiser has always been considered calm and level-headed; someone who does not get involved in internal disputes or send messages to anyone from southern Austria. In the spring, the long-standing governor is set to hand over his office to his successor Daniel Fellner, and the SPÖ will lose an important calming influence – not an ideal situation for the Reds against the backdrop of the ongoing leadership debate.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.