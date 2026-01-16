Zverev sauer: „Wahrheit irgendwo aus Arsch ziehen“

Wenn er Journalist wäre, würde er sich mehr an die Fakten halten und nicht an „irgendwelche Gerüchte“, stellt Zverev klar. „Jede Geschichte kann man zweideutig schreiben, immer in eine Richtung, in die andere Richtung. Und es gibt Journalisten, die mich wahrscheinlich mögen“, so Zverev. „Es gibt Journalisten, die mich weniger mögen und da kann man immer die Wahrheit so in die Richtung ziehen, in die man sie halt schreiben möchte.“