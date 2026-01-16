Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nummer 3 platzt Kragen

Zverev sauer: „Wahrheit irgendwo aus Arsch ziehen“

Tennis
16.01.2026 10:39
Alexander Zverev findet deutliche Worte.
Alexander Zverev findet deutliche Worte.(Bild: AP/Aaron Favila)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor seinem Auftaktspiel bei den Australian Open hat sich Alexander Zverev die Medien vorgeknöpft. „Es ist nervig, wenn sich Leute nicht auf Fakten konzentrieren oder sich die Wahrheit irgendwo aus dem Arsch ziehen teilweise“, schimpft Deutschlands Tennisstar über die Berichterstattung.

0 Kommentare

Wenn er Journalist wäre, würde er sich mehr an die Fakten halten und nicht an „irgendwelche Gerüchte“, stellt Zverev klar. „Jede Geschichte kann man zweideutig schreiben, immer in eine Richtung, in die andere Richtung. Und es gibt Journalisten, die mich wahrscheinlich mögen“, so Zverev. „Es gibt Journalisten, die mich weniger mögen und da kann man immer die Wahrheit so in die Richtung ziehen, in die man sie halt schreiben möchte.“

Alexander Zverev
Alexander Zverev(Bild: AFP/WILLIAM WEST)

„Gefühlt zehn Verletzungen“
Seine Forderung: Man solle auch die Fakten berücksichtigen, wenn man seine vergangene Saison sportlich bewerte. „Klar, ich habe letztes Jahr nicht das Jahr gehabt, dass ich mir erhofft habe“, gibt Zverev zu, „aber Fakt ist auch, dass ich gefühlt zehn Verletzungen gehabt habe.“ Das Jahr dennoch als Nummer drei der Welt zu beenden, sei „trotzdem irgendwo auch ein Erfolg.“

Preisgeld: Mehr als 64 Millionen Euro
Die Australian-Open-Hauptbewerbe starten am Sonntag. In Runde eins trifft Zverev auf den Kanadier Gabriel Diallo. Das Turnier, bei dem es drei Arenen mit Schiebedächern gibt, ist mit umgerechnet 64,05 Millionen Euro so hoch dotiert wie nie zuvor. Auf die Siegerin und den Sieger warten 2,38 Mio. Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
462.636 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
206.377 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
190.044 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf