Zverev sauer: „Wahrheit irgendwo aus Arsch ziehen“

Vor seinem Auftaktspiel bei den Australian Open hat sich Alexander Zverev die Medien vorgeknöpft. „Es ist nervig, wenn sich Leute nicht auf Fakten konzentrieren oder sich die Wahrheit irgendwo aus dem Arsch ziehen teilweise“, schimpft Deutschlands Tennisstar über die Berichterstattung.
Wenn er Journalist wäre, würde er sich mehr an die Fakten halten und nicht an „irgendwelche Gerüchte“, stellt Zverev klar. „Jede Geschichte kann man zweideutig schreiben, immer in eine Richtung, in die andere Richtung. Und es gibt Journalisten, die mich wahrscheinlich mögen“, so Zverev. „Es gibt Journalisten, die mich weniger mögen und da kann man immer die Wahrheit so in die Richtung ziehen, in die man sie halt schreiben möchte.“
„Gefühlt zehn Verletzungen“
Seine Forderung: Man solle auch die Fakten berücksichtigen, wenn man seine vergangene Saison sportlich bewerte. „Klar, ich habe letztes Jahr nicht das Jahr gehabt, dass ich mir erhofft habe“, gibt Zverev zu, „aber Fakt ist auch, dass ich gefühlt zehn Verletzungen gehabt habe.“ Das Jahr dennoch als Nummer drei der Welt zu beenden, sei „trotzdem irgendwo auch ein Erfolg.“
Preisgeld: Mehr als 64 Millionen Euro
Die Australian-Open-Hauptbewerbe starten am Sonntag. In Runde eins trifft Zverev auf den Kanadier Gabriel Diallo. Das Turnier, bei dem es drei Arenen mit Schiebedächern gibt, ist mit umgerechnet 64,05 Millionen Euro so hoch dotiert wie nie zuvor. Auf die Siegerin und den Sieger warten 2,38 Mio. Euro.
