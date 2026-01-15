„Eine Frechheit!“ Didi Hamann attackiert Trainer

Mit einer Geste im Kellerduell der deutschen Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC St. Pauli (2:1) hat sich „Wölfe“-Trainer Daniel Bauer den Ärger von TV-Experte Didi Hamann zugezogen. „Das ist eine Frechheit“, schimpft der Ex-Kicker bei Sky. Bauer spricht hingegen von einem Missverständnis.
Was war passiert? Nach etwas mehr als 20 Minuten bekam St.-Pauli-Verteidiger Hauke Wahl den Ball im eigenen Strafraum an die Hand. Nach Einschalten des VAR entschied Schiedsrichter Frank Willenborg auf Elfmeter, Wolfsburgs Christian Eriksen verwandelte den Strafstoß.
„Das sollte er in Zukunft lassen“
Nicht die Entscheidung des Referees, sondern eine Geste von Wolfsburg-Trainer Daniel Bauer sorgt jedoch für Wirbel. „Die Reaktion von Daniel Bauer nach dem Handspiel ist eine Frechheit, eine Unsportlichkeit, die auch geahndet werden sollte“, schimpft Didi Hamann. „Er zeigt als Trainer an, Videobeweis, schaut euch das an. Das sind Reaktionen, die kennen wir aus fernen Ländern, aber nicht aus der Bundesliga.“ Und der TV-Experte fordert: „Er ist noch nicht so lange Cheftrainer in der Bundesliga, das sollte er in Zukunft lassen.“
Video: Das sagt Bauer zu seiner Geste!
Auch St. Paulis Trainer Alexander Blessin schüttelt mit dem Kopf: „Dazu sage ich jetzt nichts.“ Nach dem Spiel erklärt Bauer, was es mit dem VAR-Zeichen auf sich hatte: „Ich habe nur der Mannschaft gesagt, was gerade passiert.“ Nachsatz: „Ich werde das Zeichen nicht mehr nutzen, sondern werde mir ein anderes Codewort oder Zeichen für die Jungs ausdenken.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.