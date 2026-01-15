„Eine Frechheit!“ Didi Hamann attackiert Trainer

„Das sollte er in Zukunft lassen“

Nicht die Entscheidung des Referees, sondern eine Geste von Wolfsburg-Trainer Daniel Bauer sorgt jedoch für Wirbel. „Die Reaktion von Daniel Bauer nach dem Handspiel ist eine Frechheit, eine Unsportlichkeit, die auch geahndet werden sollte“, schimpft Didi Hamann. „Er zeigt als Trainer an, Videobeweis, schaut euch das an. Das sind Reaktionen, die kennen wir aus fernen Ländern, aber nicht aus der Bundesliga.“ Und der TV-Experte fordert: „Er ist noch nicht so lange Cheftrainer in der Bundesliga, das sollte er in Zukunft lassen.“