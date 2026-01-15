Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geste erhitzt Gemüter

„Eine Frechheit!“ Didi Hamann attackiert Trainer

Deutsche Bundesliga
15.01.2026 08:27
Didi Hamann nimmt sich kein Blatt vor den Mund.
Didi Hamann nimmt sich kein Blatt vor den Mund.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einer Geste im Kellerduell der deutschen Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC St. Pauli (2:1) hat sich „Wölfe“-Trainer Daniel Bauer den Ärger von TV-Experte Didi Hamann zugezogen. „Das ist eine Frechheit“, schimpft der Ex-Kicker bei Sky. Bauer spricht hingegen von einem Missverständnis.

0 Kommentare

Was war passiert? Nach etwas mehr als 20 Minuten bekam St.-Pauli-Verteidiger Hauke Wahl den Ball im eigenen Strafraum an die Hand. Nach Einschalten des VAR entschied Schiedsrichter Frank Willenborg auf Elfmeter, Wolfsburgs Christian Eriksen verwandelte den Strafstoß.

Lesen Sie auch:
Wolfsburg durfte spät über den Heimsieg jubeln.
Deutsche Bundesliga
Wolfsburg feiert spät Heimsieg gegen St. Pauli
14.01.2026
Deutsche Bundesliga
Bayern siegt nach Rückstand, Ilzer-Team torhungrig
14.01.2026

„Das sollte er in Zukunft lassen“
Nicht die Entscheidung des Referees, sondern eine Geste von Wolfsburg-Trainer Daniel Bauer sorgt jedoch für Wirbel. „Die Reaktion von Daniel Bauer nach dem Handspiel ist eine Frechheit, eine Unsportlichkeit, die auch geahndet werden sollte“, schimpft Didi Hamann. „Er zeigt als Trainer an, Videobeweis, schaut euch das an. Das sind Reaktionen, die kennen wir aus fernen Ländern, aber nicht aus der Bundesliga.“ Und der TV-Experte fordert: „Er ist noch nicht so lange Cheftrainer in der Bundesliga, das sollte er in Zukunft lassen.“

Video: Das sagt Bauer zu seiner Geste!

Auch St. Paulis Trainer Alexander Blessin schüttelt mit dem Kopf: „Dazu sage ich jetzt nichts.“ Nach dem Spiel erklärt Bauer, was es mit dem VAR-Zeichen auf sich hatte: „Ich habe nur der Mannschaft gesagt, was gerade passiert.“ Nachsatz: „Ich werde das Zeichen nicht mehr nutzen, sondern werde mir ein anderes Codewort oder Zeichen für die Jungs ausdenken.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Deutsche Bundesliga
Humpelnd vom Feld
„Sofort in den Scanner“: Sorgen um ÖFB-Star Laimer
Geste erhitzt Gemüter
„Eine Frechheit!“ Didi Hamann attackiert Trainer
Deutsche Bundesliga
Augsburg gegen Union Berlin ab 20.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Bayern siegt nach Rückstand, Ilzer-Team torhungrig
Deutsche Bundesliga
Wolfsburg feiert spät Heimsieg gegen St. Pauli

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine